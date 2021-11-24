Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", рассказал, почему у него бессонница и трясуться руки, записав новые сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал успешным украинским и канадским ресторатором с колумбийскими корнями. Также знаменитость стал звездой "Мастер шеф", где является судьей проекта. А недавно Эктор летал отдыхать на Мальдивы, откуда хвастался райскими видами. Не забывает Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Эктор показал себя, когда над ним работала гример.

"Самое тяжелое для меня - это работа в шоу-бизнесе. Каждый день макияж, прическа. Я спортсмен, хочу после душа надеть футболку, джинсы и все. В начале работы на канале было очень тяжело. Я не привык, что много людей на меня смотрят. Я очень нервничал, руки тряслись. Кто смотрел первые сезоны, видел. Переживал, не спал, хотел улучшить свою работу. Мне не нравилось, как я смотрелся (в камере, - прим. ред.). Это был ужас", - написал в сторисах Эктор.

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