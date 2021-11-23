Развод Dzidzio (Михаил Хома) и его жены певицы Slavia (Ярослава Хома) был довольно обсуждаемым в сети, теперь сама артистка говорит об этом более открыто и показывает личное.
Долгое время звездная пара скрывала свой распад и развод, однако только после пережитого решила заговорить о личном. Причем пара не рассказывает плохого о друг друге, поддерживая вежливое отношение.
В этот раз Славия решила показать пустую квартиру, с которой съезжает и у которой теперь будут новые владельцы, не обошлось без трогательных воспоминаний:
«Было и стало. Вот так выглядит квартира, пустой она выглядит опрятнее. Сколько вещей лишних покупаем. Это особенно заметно только тогда, когда переезжаем.
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Все комнаты у нас были разноцветные. Вещи собраны, прощаюсь с квартирой. Сколько всего здесь произошло. Мы переезжали в пустой дом и радовались, как дети, каждой мелочи. В такие моменты понимаешь – ничто не вечно.
Чистота мой конек, никак иначе. На уборку тратила так много времени, будто собиралась здесь жить вечно» - высказалась певица.
Ранее Славия призналась, что любит хранить знаковые вещи, но для нее квартира в Новояворске превратилась в прощание с прошлым.
Также певица показала свое свадебное платье. Она примеряла шикарные платья с пышной юбкой по колено, корсетным лифом, соблазнительно подчеркивающим декольте. Звезда завила волосы в мелкие кудри, распустив их по плечам. Дополнила SLAVIA наряд белыми туфлями на каблучке. Из нее вышла нежная невеста.
Напомним, Slavia ответила на вопрос о других женщинах Dzidzio, припомнив звонки по ночам.
Как Politeka писала, Slavia призналась, какую серьезную ошибку допустила в браке с Dzidzio.
Также Politeka рассказывала, бывшая жена Дзидзьо Slavia впервые после развода призналась в страхе.