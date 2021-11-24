Беременная невеста популярного артиста и победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина - Иванна рассказала о том, что они собираются сделать кавер песни.

Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Сейчас он со своей невесткой Иванной ждет первенца, а именно дочку. До сих пор Сасанчин не женился на своей невестке, и они отложили свадьбу до лучших времен.

Так, на этот раз невеста Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Там она рассказала, что они с Романом Сасанчиным собираются записать кавер на песню и опубликовать его уже в конце недели для своих поклонников.

"Не хочешь ли ты спеть с Ромой в дуэте? Будет классный тандем", — спросили у Иванны.

"Мы как раз с Ромой думаем вместе записать какой-то кавер, не знаю на какую песню. Мы его выставим до конца недели", — рассказала Иванна.

Напомним, что Роман Сасанчин со своей беременной невестой решили отложить свадьбу до лучшего времени.

"Тогда, когда наш бейбик будет уже хорошо бегать. И когда мы насобираем на свадьбу, которую мы хотим. Года через 3/4", - рассказала Иванна.

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