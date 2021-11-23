Известная украинская певица Евгения Власова после участия в шоу "Танці з зірками" стала вновь набирать популярность в Украине, все обратили внимание, как прекрасно выглядит артистка - звезда решила открыть секрет молодости.

Певица долгое время не появлялась на телеэкранах, но после участия в шоу "Танці з зірками" о ней снова заговорили, сообщает Politeka.net. Многих привлекло внимание, насколько прекрасно выглядит Евгения Власова в свои 43 года.

В новом посте Инстаграм певица раскрыла о себе некоторые секреты. Оказывается, звезда выбирает только качественную органическую пищу, она вчитывается в составы продуктов и знает хорошие места для покупки.

В рационе артистки нет тяжелого мяса - свинины и говядины, зато в нем много овощей и зелени. Евгения Власова никогда не курила, и в ее повседневной жизни отсутствует алкоголь.

Каждый день певица начинает с зарядки, растяжки и стакана чистой воды. Также звезда использует практики, которые наполняют ее энергией.

В косметичке артистки только простые средства, а состав декоративной косметики она вычитывает, чтобы он был максимально натуральный.

"Однажды я осознала, что мое тело - это не моя собственность, а подарок планеты. Вы никогда не задумывались, что то, из чего состоит планета из того же наше физическое тело?) Тело, нам, как бы выдает, планета Земля, на время. Как подарок! Чтобы ощутить все то прекрасное, что есть в этом мире", - считает артистка.

Напомним, Власова не смогла скрыть восторга от вылета из "Танців з зірками"

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