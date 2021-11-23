Режиссер популярного сериала "Сваты" Андрей Яковлев обратился к многочисленным фанатам с важной информацией о выходе седьмого сезона.
Так, Яковлев сделал объявление о "Сватах" у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Поклонники сериала неустанно спрашивают съемочную команду да и самих актеров, когда ждать выхода нового сезона "Сватов". Известно, что его съемки начались еще в прошлом году, но премьера несколько раз переносилась из-за карантина.
"К сожалению, выход 7-го сезона переносится на декабрь. Но в дальнейшем на выход самого сериала это никак не повлияет, - заявил Андреев. - Поэтому "точная" дата по началу не разглашалась, так как могут выйти небольшие накладки и т.д. Так что никаким "идейным" сайтам, которые пишут о выходе сериала, точную дату его выхода, верить нельзя. Изначально, когда только съёмки были окончены, мы планировали релиз к новому году".
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Публика с надеждой восприняла информацию:
"Класс! Прекрасный будет подарок к Новому году! 😍"
"Ждём!! Живём "Сватами", несколько лет ежедневно смотрю! 🔥👏 Это ж надо так актёрский состав подобрать!!!💪"
"Так ждём, сил нет!❤️"
"Андрей, спасибо вам и вашей команде, что греете наши души. Мы всей семьёй живём со СВАТАМИ. Но этот Новый год будет точно праздничным"
"Они точно будут в декабре, не будут больше переносить, я уже плачу! Скажите пожалуйста, не переносите их опять, пожалуйста!"
Отметим, фанаты ждут седьмого сезона "Сватов" с 2013 года. Съемки были длительное время заморожены, и проект оказался под угрозой полного срыва. Но в начале 2020-го работы над сериалом возобновились, съемки проводились на территории Беларуси.
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