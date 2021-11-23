Известная актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась, благодаря роли "Валюхи" в сериале "Сваты", удивила внешностью поклонников - люди стали возмущаться в комментариях.

Звезда снимается в фильмах уже несколько десятков лет, но именно роль простой героини "Валюхи" принесла ей всенародную любовь, пишет Politeka.net. Пользователи Сети стали создавать страницы, посвященные ей.

Так, в одном из фан-аккаунтах появился снимок актрисы, на котором она удивила внешностью. Вероятно, авторы публикации хорошо поработали с фильтрами, из-за чего всеми обожаемая "Валюха" перестала быть похожей на себя.

Татьяну Кравченко радикально омолодили, убрав морщины с лица, и нанеся макияж с яркими губами.

"Как вам образ? ❤️😘", - написали авторы поста.

Пользователи сети в основном негативно отреагировали на снимок, были и те, кто спутал Татьяну Кравченко с певицей Машей Распутиной, которая чрезмерно увлекается пластикой и "уколами красоты".

"Верните нам Нашу Любимую Валюху! Красивую Настоящую ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Думала Распутина в новом образе, интересный образ сейчас у Вас", "Совершенно не ее... в своем лучше гораздо", "Совсем другой человек !! .. Что-то Не Очень .. 😊😙🤷‍♀️", "Вообще это не она... не похожа!!!", "Я тоже подумала сначала, что Распутина", - написали пользователи сети.

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