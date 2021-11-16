От имени звезды сериала «Сваты», известной актрисы Татьяны Кравченко, опубликовали фото в Инстаграм, где она предстала в компании известного актера.

Актриса завоевала любовь публики особенно после выхода сериала "Сваты", в котором она исполнила одну из главных ролей, пишет Politeka.net. Зрителям сразу понравилась прямолинейная и простая героиня "Валюха" Татьяны Кравченко.

Пользователи Сети то и дело создают страницы, посвященные любимой актрисе. Так, в одном из таких аккаунтов несколько часов назад появился снимок, на котором Татьяна Кравченко позирует в компании актера Станислава Садальского. Артиста называют ловеласом. В интернете ходит много слухов, что актер испытывает большую любовь к молодым представительницам слабого пола.

"С бесконечно талантливым Стасом Садальским ❤️👍🏻". - написали авторы посте.

За восемь часов публикация собрала почти 7000 лайков и много комментариев.

"Танечка, не расслабляйся в плане Садальского. Он на раз может и тебе, как Васильевой козью морду сделать...Он насколько интересный человек, настолько и без тормозов))извини", "Татьяна Кравченко 👏👏👏, но Садальский вас не украшает....😮", "Как сладкая парочка Твикс ! 🤣 Приятно на Вас смотреть ,всех благ желаю ! 💐", - написали пользователи сети.

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