Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая смогла отличиться эпичным появлением на премьерном показе "Вечных", заинтересовала внешностью на мероприятии с дочерью.

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли за все время появилась на пубилчных и важных мероприятиях лишь несколько раз. В последние пару месяцев артистка немного ослабила контроль над жизнью и решила посетить вечера вместе с детьми.

После представления фильма «Вечные», где снималась Джоли, прошел показ ленты и на Римском кинофестивале. Тогда Джоли отправилась с детьми на экскурсию по Ватикану, а уже накануне вечером большое звездное семейство заметили в Лондоне.

Тогда звезде удалось привлечь внимание оригинальным образом. Джоли выбрала изумрудное платье-балахон, изменив привычной для себя монохромной палитре. Также неожиданным стал и выбор обуви – туфли-лодочки на шпильке.

Как можно заметить, 46-летняя актриса является кумиром миллионов людей по всему миру. В соцсетях созданы сотни фанатских страничек, посвященных звезде.

На одной из таких страниц в Инстаграм появилось фото красотки с красной дорожки. Снимок обработали в фотошопе, превратив Джоли в подобие куклы Барби.

Напомним, что Джоли показала, насколько идеально выглядит в черном: "Лишаешь дара речи".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в элегантном наряде показала, что всегда выглядит идеально: "Не сдает позиции".

А еще Politeka рассказывала, что Джоли с минимумом макияжа доказала, что всегда была хороша: "Здесь есть подвох".