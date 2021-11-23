Молодой голливудский актер, звезда фильмов «Дюна» и «Французский вестник» Тимоти Шаламе очаровал эффектным кадром в ванной с полотенцем на голове.

Как пишет Politeka.net, сегодня 25-летний Тимоти Шаламе является одним из самых популярных и востребованных актеров Голливуда. На одной из фан-страничек поделились кадром из фильма «Французский вестник», где Шаламе лежал в ванной.

«Лично для меня Уэс занимает особое место в мире кино и в сердце. А «Французский вестник» - настоящий подарок не только всем журналистам, но и тонким ценителям хорошего авторского кино. Сюжет с Зефирелли очень пронзительный и до сих пор проходит мурашками у меня под кожей», - прокомментировали авторы аккаунта известный фильм.

В комментариях поклонники стали обсуждать последнюю роль любимого актера.

«Тим – Зефир», «Мне не понравился фильм, а я так ждала, но Шаламе прекрасен и его персонаж интересен», «Не усики, а пропуск сами знаете куда», «Какой же он невероятный», - пишут люди.

Напомним, что Тимоти Шаламе прижался к дочке Мадонны: «Его не узнать».

Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе впечатлил обращением со своими фанатами: кадры.

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