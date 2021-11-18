Американський актор, зірка нового блокбастера «Дюна» Тімоті Шаламе здивував поведінкою зі своєю колегою Зендаєю на червоній доріжці - відео потрапило в мережу.
Тімоті Шаламе - актор, якого вважають одним з найуспішніших Голлівуді, пише Politeka.net. Артист починав свій шлях зі зйомок в рекламі, а зараз він вже номінант престижних премій, включаючи «Оскар» і «Золотий глобус».
Не так давно пройшла прем'єра фільму "Дюна", в якому Тімоті Шаламе знявся разом з колегою Зендаєю. Обидва часто тепер з'являються на червоних доріжках, і нерідко дивують поведінкою.
Зокрема, на одному з відео, оприлюднених у фан-акаунті Тімоті Шаламе незвично привітався з Зендаєю, розмахуючи кулаками, а та повторювала за ним. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
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"Спочатку вітаються, а потім позують", - написали автори поста.
За годину публікація зібрала понад 100 переглядів і жодного коментаря.
Зазначимо, Тімоті Шаламе в одному з інтерв'ю зізнався, що спокійно ставиться до своєї популярності і благородить глядачів за неї.
До слова, в "Дюні" Шаламе грає Пола Атрейдеса, сина знатної сім'ї, який залишає звичне йому комфортне життя.
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