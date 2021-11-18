Американский актер, звезда нового блокбастера «Дюна» Тимоти Шаламе удивил поведением со своей коллегой Зендаей на красной дорожке - видео попало в сеть.

Тимоти Шаламе - актер, которого считают одним из самых успешных Голливуде, пишет Politeka.net. Артист начинал свой путь со съемок в рекламе, а сейчас он уже номинант престижных премий, включая «Оскар» и «Золотой глобус».

Не так давно прошла премьера фильма "Дюна", в котором Тимоти Шаламе снялся вместе с коллегой Зендаей. Оба часто теперь появляются на красных дорожках, и нередко удивляют поведением.

В частности, на одном из видео, обнародованных в фан-аккаунте Тимоти Шаламе необычно поздоровался с Зендаей, размахивая кулаками, а та повторяла за ним. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Сначала здороваются, а потом позируют 🔥🤩😂", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 100 просмотров и ни одного комментария.

Отметим, Тимоти Шаламе в одном из интервью признался, что спокойно относится к своей популярности и благородит зрителей за нее.

К слову, в «Дюне» Шаламе играет Пола Атрейдеса, сына знатной семьи, который покидает привычную ему комфортную жизнь.

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