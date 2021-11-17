Голлівудський актор, зірка "Дюни" і "Французького вісника" Тімоті Шаламе викликав бурхливу реакцію в мережі спільним знімком з донькою Мадонни.

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився архівний знімок, на якому ще зовсім юний Шаламе позував в обнімку зі скандально відомою донькою співачки Мадонни Лурдес Леон. Дівчина була одягнена в сукню на бретельках, а актор позував у костюмі. У Шаламе ще не було довгого волосся, тому на фото він був невпізнанний.

"Дочка Мадонни Лурдес Леон і її перший хлопець", - підписали фото автори акаунту.

У коментарях парочці залишили масу відгуків.

"Його не впізнати", «так, вік йому до лиця», «з Хаммером він краще виглядає», «але взагалі виглядають так, ніби молода вчителька спокусила школяра», «яка незвичайна пара», "добре, що вони розійшлися", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тімоті Шаламе і Лурдес Леон зустрічалися в 2013-2014 роках. Пізніше актор був у відносинах з донькою Джонні Деппа Лілі-Роуз.

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