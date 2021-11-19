Американський актор, зірка нового блокбастера «Дюна» Тімоті Шаламе розчулив своїм ставленням до шанувальників.

Тімоті Шаламе-актор, якого вважають одним з найуспішніших Голлівуді, пише Politeka.net. Артист починав свій шлях зі зйомок в рекламі, а зараз він вже номінант престижних премій, включаючи «Оскар» і «Золотий глобус». З виходом фільму "Дюна" його популярність стрімко зросла. У мережі створили безліч фан-сторінок, де публікують цікаві кадри з актором.

Цікаво, що, незважаючи на свою популярність, Шаламе дуже привітно і відкрито ставиться до своїх шанувальників. Зокрема, він нерідко носить подаровані фанатами речі.

Також Шаламе доволльно мило спілкується з шанувальниками, коли є така можливість. Одному з таких епізодів і присвятили пост на фан-сторінці.

"Він такий милий зі своїми фанатами", - підписані кадри.

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