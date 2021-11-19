Американский актер, звезда нового блокбастера «Дюна» Тимоти Шаламе умилил своим отношением к поклонникам.

Тимоти Шаламе - актер, которого считают одним из самых успешных Голливуде, пишет Politeka.net. Артист начинал свой путь со съемок в рекламе, а сейчас он уже номинант престижных премий, включая «Оскар» и «Золотой глобус». С выходом фильма «Дюна» его популярность стремительно возросла. В сети создали множество фан-страниц, где публикуют интересные кадры с актером.

Интересно, что, несмотря на свою популярность, Шаламе очень приветливо и открыто относится к своим поклонникам. В частности, он нередко носит подаренные фанатами вещи.

Также Шаламе доволльно мило общается с поклонниками, когда есть такая возможность. Одному из таких эпизодов и посвятили пост на фан-странице.

«Он такой милый со своими фанатами», - подписаны кадры.

Напомним, Тимоти Шаламе из "Дюны" удивил поведением с Зендаей на красной дорожке: "Сначала здороваются, а потом..."

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