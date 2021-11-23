Известный украинский комик, актер и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, который участвовал в «Танцях з зірками» и шоу «Маскарад», заинтриговал поклонников новым постом в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, артист поделился новой публикацией, которая привлекла внимание его поклонников.

Ласточкин опубликовал селфи, на котором запечатлел себя за рабочим столом. На фото артист приоткрыл рот, явно произнося какое-то слово. Однако, раскрывать его Ласточкин не стал. Вместо этого он решил поиграть со своими подписчиками.

«Угадаете какое слова начал говорить? #**па неправильный ответ», - подписал снимок юморист.

Украинцы тут же принялись отгадывать.

«Как это неправильный, если правильный», «Курочка», «Ведро», «Юмор», «Укрзалізниця», «Жужа», «Угадайте», «Шуба», - называли свои варианты люди в комментариях. Артист пока не раскрыл, угадал ли кто-то из них правильный ответ.

Отметим, что Ласточкин вернулся на паркет «Танців з зірками» в прошлом эпизоде. До этого артист стал победителем шоу в паре с Илоной Гвоздевой в 2018 году.

В этот раз комик станцевал с Константином Войтенко и Роколяной Маланчук.

Напомним, Мишина, Димопулос и Ласточкин неожиданно вернутся на "Танці з зірками".

Как сообщала Politeka, Ласточкин из "Маскарада" вызвал фурор, дав актуальный для украинцев совет.

Также Politeka писала, что Ласточкин из "Маскарада" в футболке в разгар осени озадачил украинцев.