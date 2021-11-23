Известный ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл секрет идеального завтрака для спортсменов, который содержит все необходимые полезные вещества.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво показал свой завтрак, отметив, что он является одним из его любимых. Сам Эктор, как известно, очень активно занимается спортом. Он уделяет много времени своему здоровью и внешнему виду.
«Сегодня у меня любимый завтрак для спортсменов. Это суши. Почему это любимая еда для спортсменов? Потому что там рис, чистый протеин, овощи и нет сахара», - отметил Хименес-Браво, добавив, что для здоровья эта еда очень полезна.
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Отметим, что несмотря на свой вид деятельности, Эктор Хименес-Браво очень следит за своим питанием. Он старается сбалансировано питаться и отдает предпочтение здоровой еде. У себя в Инстаграм мужчина регулярно делится полезными рецептами.
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