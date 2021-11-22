Ресторатор і зірка шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився секретами приготування м'яса, які допоможуть робити його максимально соковитим і смачним.
Як пише Politeka.net, Ектор-Хіменес Браво розповів лайфхаки на своїй сторінці в Instagram.
Ресторатор радить звернути увагу на три важливі моменти: маринад, вакуум і час, коли солити м'ясо.
"Спробуй для себе такий маринад як: гранатовий сік і апельсиновий фреш. Ці дві рідини добре розм'якшать м'ясо, наповнять його новий смак і збережуть сік", - зазначив кулінар.
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Також Ектор Хіменес-Браво радить використовувати для маринування м'яса вакуумну ємність.
А ось солити варто вже після обсмажування, щоб всі соки залишилися всередині. Тоді буде чистий смак м'яса, трохи підсолений по краях. Зі стейками точно так же, солити потрібно в кінці, при подачі.
"Всі ці поради зроблять ваше блюдо з м'ясо ще соковитіше і багатогранніше за смаком!"- обіцяє Ектор Хіменес-Браво.
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