Ресторатор і зірка шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився секретами приготування м'яса, які допоможуть робити його максимально соковитим і смачним.

Як пише Politeka.net, Ектор-Хіменес Браво розповів лайфхаки на своїй сторінці в Instagram.

Ресторатор радить звернути увагу на три важливі моменти: маринад, вакуум і час, коли солити м'ясо.

"Спробуй для себе такий маринад як: гранатовий сік і апельсиновий фреш. Ці дві рідини добре розм'якшать м'ясо, наповнять його новий смак і збережуть сік", - зазначив кулінар.

Також Ектор Хіменес-Браво радить використовувати для маринування м'яса вакуумну ємність.

А ось солити варто вже після обсмажування, щоб всі соки залишилися всередині. Тоді буде чистий смак м'яса, трохи підсолений по краях. Зі стейками точно так же, солити потрібно в кінці, при подачі.

"Всі ці поради зроблять ваше блюдо з м'ясо ще соковитіше і багатогранніше за смаком!"- обіцяє Ектор Хіменес-Браво.

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