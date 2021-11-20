Судді шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський зробили свій вибір: хто ж тепер знаходиться в десятці кращих.
З новими випусками учасників на проекті стає все менше, пише Politeka.net. Кожен на шоу намагається довести, що він гідний перемоги.
Судді шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський зробили свій вибір, і стало відомо, хто увійшов в 10-ку кращих гравців.
Фото учасників опублікували в офіційній групі.
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"Десятка кращих сформована! Вже цієї суботи о 22:00 ми побачимо ще більш насичену, ще більш яскраву битву за звання кращого кулінара-любителя країни 🍽
Хто переможе? Пиши фаворита в коментарі!",- йдеться в пості.
У мережі по-різному відреагували на претендентів на перемогу:
"Євген і Богдан, на мою думку, будуть фіналістами", " Влад однозначно переможець😍 😍 😍", " десь всі рівні. А вболіваю за Мішу, Женю і Яну🙌", " Міша, Женя, Богдан. Влад теж подобається) я в цьому році чисто по хлопчикам😂", " Яна гідний переможець!!! А Світі пора вже йти. З дорослими поводиться також, як очевидно з дітьми в школі", " Свєта одна з найсильніших в цьому сезоні ! І Женя так само супер ! 🔥🔥🔥".
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