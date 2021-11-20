Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво засвітив у спальні головну жінку у своєму житті, знявши миле ранкове відео.

Вже понад 10 років Ектор Хіменес-Браво живе в Україні, передає Politeka.net. Іноді ресторатора відвідує мама.

У нових сторіс шоумен показав, як його будить в спальні головна жінка в його житті.

Хіменес-Браво вирішив згадати дитинство. На кадрах мама ресторатора розбудила його, а потім запросила до сніданку.

"Ранок дуже добрий, як у дитинстві", - написав ресторатор.

"Прекрасний сніданок", — поділився Ектор і додав: "Дуже хороший колумбійський сніданок - це супчик з куркою".

Зазначимо, в своєму Instagram Ектор розповідає багато особистого, в тому числі і про маму. Так, в дитинстві жінка змушувала його з братом їсти гарбуз обманом. За словами ресторатора, він ненавидів гарбуз, але мама готувала так, що він навіть не підозрював про його додавання, і лише через багато років він дізнався про це, також шеф-кухар похвалив маму за блюдо.

"Мама в дитинстві готувала дуже смачний гарбузовий пиріг з гуавою і сиром. Гарбуз і гуава солодкі, а сир солоний, і це поєднання неймовірно смачне!",- розповів ресторатор.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" на відпочинку з мамою зізнався, що закоханий

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