Победительница шоу "Холостяк", избранница Михаила Заливако Анна Богдан показала, как они с любимым снимаются в очередном популярном телепроекте.

Как пишет Politeka.net, после окончания проекта «Холостяк» Анна Богдан и Заливако не только остались вместе, но также стали вместе развиваться как медийные личности. Они активно ведут блог, сотрудничают с брендами, а также появляются на известных шоу.

Недавно Анна и Михаил Заливако стали гостями «Танцев со звездами», где исполнили вальс. Теперь они решили принять участие в съемках популярного проекта о звездах «ЖВЛ». Об этом Анна рассказала у себя в Инстаграм.

Парочка пришла на скалолазание, где продемонстрировала настоящую поддержку друг друга. Когда Анна взбиралась на стену, Михаил заботливо поддерживал ее снизу.

«Сегодня у нас съемки для "ЖВЛ". А вы хотели бы сняться для какого-нибудь телепроекта?», - подписала видео Анна.

Стоит отметить, что 78% подписчиков Анны были бы не прочь поучаствовать в каком-нибудь шоу.

Напомним, что Анна Богдан засветила квартиру, где живет с «Холостяком»: "Заполнили...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан отхлестала Заливако прямо в ресторане: "Незакрытый гештальт".

Также Politeka писала, что Анна Богдан в эффектном платье засветила главное достоинство: "Мы готовы".