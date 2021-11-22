Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливако, Анна Богдан, здивувала поведінкою в ресторані під час святкування дня народження подруги - відео з'явилося в мережі.
Анна Богдан після завершення проекту "Холостяк" продовжила будувати відносини з його героєм, бізнесменом Михайлом Заливако, пише Politeka.net.
Пара багато проводить часу разом, і показують це в своїх акаунтах Instagram.
Так, в одних з останніх сторіс Анна і Михайло прийшли в ресторан, на день народження подруги. Богдан одягла светр і шортики, доповнивши образ стильними аксесуарами.
Дівчина здивувала поведінкою, розсмішивши друзів і свого обранця.
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"Це у мене незакритий гештальт", - вимовила, посміхаючись, Анна.
На кадрах Заливако простягнув коханій трояндочку, яку та прийняла, а потім відхльостала нею Михайла, через що пелюстки обсипалися на стіл.
"Церемонія троянд", - підписано відео.
Ймовірно, модель мріяла відшмагати розою Заливако на проекті "Холостяк".
Зазначимо, Анна Богдан - екс-дружина Андрія Богдана, колишнього глави офісу президента України. Дівчина розповіла, що поміняє прізвище після того, як знову вийде заміж, а зараз вона не бачить в цьому сенсу.
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