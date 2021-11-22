Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, Анна Богдан, удивила поведением в ресторане во время празднования дня рождения подруги - видео появилось в Сети.
Анна Богдан после завершения проекта "Холостяк" продолжила строить отношения с его героем, бизнесменом Михаилом Заливако, пишет Politeka.net.
Пара много проводит времени вместе, и показывают это в своих аккаунтах Инстаграм.
Так, в одних из последних сторис Анна и Михаил пришли в ресторан, на день рождения подруги. Богдан надела свитер и шортики, дополнив образ стильными аксессуарами.
Девушка удивила поведением, рассмешив друзей и своего избранника.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Остановилось сердце актрисы Нины Руслановой: фильмы с ее участием стали легендой
Злату Огневич озадачили каверзным вопросом на «Холостячке»: «Я об этом даже не думала»
Toyota RAV4 в 2022 году перевоплотится в спорткар, украинцы оценят: фото нового кроссовера
Эктор Хименес-Браво в спальне засветил свою главную женщину: "Утро очень доброе"
"Это у меня незакрытый гештальт", - произнесла, улыбаясь, Анна.
На кадрах Заливако протянул возлюбленной розочку, которую та приняла, а затем отхлестала ею Михаила, из-за чего лепестки осыпались на стол.
"Церемония роз", - подписано видео.
Вероятно, модель мечтала отхлестать розой Заливако на проекте "Холостяк".
Отметим, Анна Богдан - экс-супруга Андрея Богдана, бывшего главы Офиса президента Украины. Девушка рассказала, что поменяет фамилию после того, как снова выйдет замуж, а сейчас она не видит в этом смысла.
Напомним, возлюбленная «Холостяка» Заливако Богдан рассказала, что нужно делать для своего будущего
Как сообщала Politeka, избранница "Холостяка" Заливако Богдан в тонком платье показала свое главное достоинство
Также Politeka писала, экс-участница "Холостяка" Юля "Зайка" потребовала кольцо за 2 млн. гривен