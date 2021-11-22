Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, Анна Богдан, удивила поведением в ресторане во время празднования дня рождения подруги - видео появилось в Сети.

Анна Богдан после завершения проекта "Холостяк" продолжила строить отношения с его героем, бизнесменом Михаилом Заливако, пишет Politeka.net.

Пара много проводит времени вместе, и показывают это в своих аккаунтах Инстаграм.

Так, в одних из последних сторис Анна и Михаил пришли в ресторан, на день рождения подруги. Богдан надела свитер и шортики, дополнив образ стильными аксессуарами.

Девушка удивила поведением, рассмешив друзей и своего избранника.

"Это у меня незакрытый гештальт", - произнесла, улыбаясь, Анна.

На кадрах Заливако протянул возлюбленной розочку, которую та приняла, а затем отхлестала ею Михаила, из-за чего лепестки осыпались на стол.

"Церемония роз", - подписано видео.

Вероятно, модель мечтала отхлестать розой Заливако на проекте "Холостяк".

Отметим, Анна Богдан - экс-супруга Андрея Богдана, бывшего главы Офиса президента Украины. Девушка рассказала, что поменяет фамилию после того, как снова выйдет замуж, а сейчас она не видит в этом смысла.

Напомним, возлюбленная «Холостяка» Заливако Богдан рассказала, что нужно делать для своего будущего

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