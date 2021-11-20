Победительница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан поделилась нескромным фото и рассказала о благотворительном конкурсе.

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и победительница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан поделилась в Instagram необычным черно-белым фото, на котором появилась в необычном образе, а в подписи к нему рассказала о благотворительном конкурсе.

На новой фотографии Анна запечатлена, видимо, на светлом фоне в фотостудии. Перед камерой она появилась в коротком и тонком платье атласной текстуры и светлого оттенка, которое отлично легло по фигуре и подчеркнуло длинные стройные ноги. Свой образ красотка дополнила темными босоножками и массивными серьгами, ее волосы собраны в тугой хвост на затылке, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Богдан написала: "Пока победители первого этапа благотворительной акции "Семь чудес для наших детей" уже получают свои призы, мы готовы объявить о старте этапа "Чудо 2", а также добавила условия нового конкурса.

Напомним, Победительница "Холостяка" Богдан засветила интерьер квартиры, где живет с Заливако: "Заполнили...".

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Анна Богдан поколотила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Богдан заговорила о драках с парнями и комплексах: "Часто из-за этого плакала".