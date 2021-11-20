Победительница 11-го сезона проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан засветила интерьер квартиры, где живет со своим избранником и показала рабочий процесс.
Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.
Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает, как проходит рабочий процесс у них с Михаилом Заливако в квартире. В комнате, где они работают, интерьер выполнен в светлых тонах.
"Заполнили на одном дыхании", — прокомментировала победительница "Холостяка".
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"Ребята, вы знаете, мы пока сидели с Мишей заполняли, мы поняли, что как круто, что есть такая возможность проанализировать себя, свои достижения", - поделилась Анна Богдан.
"Понять, что ты можешь вообще, потому что очень часто мы этого не замечаем. Мы как-то пытаемся это в своей голове решить", - объяснил Михаил Заливако.
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