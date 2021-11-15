Участница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко после фальшивой свадьбы с Богданом Юсипчуком, снова заговорила о свадьбе.

Как пишет Politeka.net, популярная блогер и бывшая фаворитка бизнесмена Михаила Заливако на шоу "Холостяк-11" Юлия Бельченко ("Зайка") несколько месяцев назад разыграла сеть фальшивым браком с ведущим программы "ЖВЛ" Богданом Юсипчуком. Тогда у Юлии была фотосессия в свадебном платье, однако девушка решила подать это как настоящую свадьбу.

Позже пара призналась, что это был фейк.

На этот раз Юлия снова решила пошутить и заговорила о женитьбе со своим бизнес-партнером Дмитрием.

"Ты женишься на мне?",- в шутку спросила "Зайка".

После согласия мужчины Юлия поинтересовалась, будет ли у нее обручальное кольцо от Тиффани, которое стоит два миллиона гривен. Парень в шутку ответил, что она достойна самого лучшего.

Ранее Politeka писала, что Юля "Зайка" из "Холостяка" поразила видом без макияжа и в домашней одежде: "Просто обжора".

Напомним, что Юля "Зайка" из "Холостяка" после фальшивой свадьбы снова предстала в образе невесты: "Я предала себя".

A еще Politeka сообщала, что Юля "Зайка" с "Холостяка" показала, как в наряде за 2 тыс.грн. выглядеть на миллион: разрез и потайная застежка.