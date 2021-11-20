Переможниця 11-го сезону проєкту "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан засвітила інтер'єр квартири, де живе зі своїм обранцем і показала робочий процес.

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.

Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує, як проходить робочий процес у них з Михайлом Заливако у квартирі. У кімнаті, де вони працюють, інтер'єр виконаний у світлих тонах.

"Заповнили на одному диханні", - прокоментувала переможниця"Холостяка".

"Хлопці, ви знаєте, ми поки сиділи з Мішею заповнювали, ми зрозуміли, що як круто, що є така можливість проаналізувати себе, свої досягнення", - поділилася Анна Богдан.

"Зрозуміти, що ти можеш взагалі, тому що дуже часто ми цього не помічаємо. Ми якось намагаємося це у своїй голові вирішити", - пояснив Михайло Заливако.

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