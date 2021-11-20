Переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан поділилася нескромним фото і розповіла про благодійний конкурс.
Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан поділилася в Instagram незвичайним чорно-білим фото, на якому з'явилася в незвичайному образі, а в підписі до нього розповіла про благодійний конкурс.
На новій фотографії Анна відображена, мабуть, на світлому тлі в фотостудії. Перед камерою вона з'явилася в короткому і тонкому платті атласної текстури і світлого відтінку, яке відмінно лягло по фігурі і підкреслило довгі стрункі ноги. Свій образ красуня доповнила темними босоніжками і масивними сережками, її волосся зібране в тугий хвіст на потилиці, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Богдан написала: "Поки переможці першого етапу благодійної акції "Сім чудес для наших дітей" вже отримують свої призи, ми готові оголосити про старт етапу "Диво 2", а також додала умови нового конкурсу.
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