Украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар раскрыла себя с непривычной стороны, рассказав о еще одной своей работе.
Как известно, помимо выступлений с балетом и съемок на телевидении Кухар уже несколько лет исполняет обязанности директора Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. Балерина время от времени рассказывает и об этой стороне своей жизни, хотя признается, что из-за бюрократических и других проблем эта работа бывает очень тяжелой.
Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Кухар рассказала, что сейчас студенты и педагоги колледжа активно готовятся к праздникам, поэтому она занята созданием расписания, куда по такому случаю для детей внесли балет «Щелкунчик».
Балерина также рассказала, что недавно колледж получил в подарок новую книгу заслуженного деятеля искусств Украины Андрея Лягущенко «Украинский театр. Выдающиеся деятели и менеджмент».
В своем посте Кухар поделилась снимками, сделанными в колледже. На одном из них балерина задумчиво сидит на подоконнике перед открытым окном. На других она позировала с другими деятелями искусства.
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Поклонники поддержали балерину:
«Ты похожа на произведение искусства неповторима и бесценна», «Взгляд в будущее на черно-белом фото, предвещает процветание и успех, все у Вас получится, и краски заиграют ещё ярче», «Но нашy прекрасную Kэт всегда приятно видеть», «Хочется поблагодарить за то, что вы есть и что делаете такое важное дело», «Первое фото - вы как изящная фарфоровая статуэтка, такая нежная», - пишут люди.
Напомним, Ксения Мишина положила глаз на кресло судьи "Танців з зірками" Кухар.
Как сообщала Politeka, Кухар в розовых перьях неожиданно запела и бросилась в объятия Ямы.
Также Politeka писала, что муж Екатерины Кухар Стоянов объяснил неожиданное "пополнение" в их семье.