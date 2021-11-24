Известный ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что его удивляет в украинской культуре и в украинцах, удивив поклонников.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм мужчина решил поделиться своими впечатлениями.

«Есть некоторые вещи, которые мне, иностранцу, не очень понятны. В Колумбии и Канаде все было по-другому, и есть вещи, которые странные для меня», - признался Хименес-Браво.

Шоумену непонятно, почему в Украине именинник должен организовывать праздник для гостей. По его словам, в Канаде и Колумбии праздник-сюрприз организовывали для него.

«Конечно, дело не в деньгах, просто я так не привык. Вот мне скоро будет 50, юбилей, нужно будет всей этой организацией заниматься», - отметил он.

Эктора удивляет щедрая украинская душа, ведь поклонники часто приносят ему в подарок самогон, гречку и даже картошку.

Также артиста немного задевают манипуляции, когда его просят сфотографироваться для кого-то.

«Друзья, я с удовольствием) Но такой способ меня ставит в неловкое положение», - объясняет он.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво в спальне показал главную женщину: "Утро".

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