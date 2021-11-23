Відомий ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив секрет ідеального сніданку для спортсменів, який містить всі необхідні корисні речовини.

Як пише Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав свій сніданок, зазначивши, що він є одним з його улюблених. Сам Ектор, як відомо, дуже активно займається спортом. Він приділяє багато часу своєму здоров'ю і зовнішньому вигляду.

"Сьогодні у мене улюблений сніданок для спортсменів. Це Суші. Чому це улюблена їжа для спортсменів? Тому що там рис, чистий протеїн, овочі і немає цукру", - зазначив Хіменес-Браво, додавши, що для здоров'я ця їжа дуже корисна.

Відзначимо, що незважаючи на свій вид діяльності, Ектор Хіменес-Браво дуже стежить за своїм харчуванням. Він намагається збалансовано харчуватися і віддає перевагу здоровій їжі. У себе в Instagram чоловік регулярно ділиться корисними рецептами.

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