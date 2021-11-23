Відомий ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив секрет ідеального сніданку для спортсменів, який містить всі необхідні корисні речовини.
Як пише Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав свій сніданок, зазначивши, що він є одним з його улюблених. Сам Ектор, як відомо, дуже активно займається спортом. Він приділяє багато часу своєму здоров'ю і зовнішньому вигляду.
"Сьогодні у мене улюблений сніданок для спортсменів. Це Суші. Чому це улюблена їжа для спортсменів? Тому що там рис, чистий протеїн, овочі і немає цукру", - зазначив Хіменес-Браво, додавши, що для здоров'я ця їжа дуже корисна.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
НП в Одесі: літаки направляють в інші аеропорти
Знаменитий актор пішов з життя на наступний день після дня народження: "Спокійно відпочивай серед зірок"
"Мастер Шеф", глядачі збунтувалися після чергового рішення суддів, хто вилетів: "Найгірший сезон"
Не стало зірки радянських фільмів: "Не віриться, що його більше немає"
Відзначимо, що незважаючи на свій вид діяльності, Ектор Хіменес-Браво дуже стежить за своїм харчуванням. Він намагається збалансовано харчуватися і віддає перевагу здоровій їжі. У себе в Instagram чоловік регулярно ділиться корисними рецептами.
Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво засвітив свою головну жінку в спальні:"Ранок дуже добрий".
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво розкрив секрети приготування м'яса: "Ще соковитіше".
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво, Мартиновська і Ярославський назвали 10-ку кращих на "Майстер Шеф"-11.