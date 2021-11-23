Украинская певица и модель Камалия, которую прозвали самой богатой певицей Украины из-за ее мужа-миллиардера Мохаммада Захура, засветилась на празднике у коллеги.

Как пишет Politeka.net, артистка опубликовала у себя в Инстаграм фото, на котором вместе с мужем позировала на фоне огромной афиши с Алиной Гросу. В руках у Камалии был огромный букет роз, который она принесла на концерт. Судя по всему, артистка решила поддержать коллегу и пришла к ней на выступление.

«Концерт Алины Гросу», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень красивая пара!», «Классно, прекрасный образ!», «Самая красивая пара!», «Вы такие классные», «Вы лучшие», «Вы шикарны», «Как же вам повезло найти друг друга», «Вы так долго вместе. Это заслуживает уважения», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Камалия с мужем достаточно часто появляются на людях вместе. Они посещают светские мероприятия и концерты.

Напомним, что Камалия показала, как развлекается с богатым мужем: "Просто огонь".

Как сообщала Politeka, Камалия рассказала о беде с ребенком: "Упал с кровати и...".

Также Politeka писала, что Камалия в платье с разрезом до бедра прижалась к молодому красавцу: «Дорогой, ты…».