Українська співачка і модель Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України через її чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура, вразила образом.

Як пише Politeka.net, в Instagram у 44-річної зірки з'явилися фото, зроблені на світському заході. На фото красуня позувала в елегантній чорній сукні з розрізом до стегна. Камалія позувала з чоловіком, а на одному з фото притулилася до бородатого красеня, яким виявився дизайнер, який влаштував цей захід.

"@roukossofficial дорогий, ти не просто дизайнер одягу, а справжній чарівник! Спасибі тобі за прекрасну колекцію і незабутній вечір!",- підписала фото Камалія.

У коментарях яскравій артистці залишили масу приємних слів.

"На таких красивих людей можна дивитися вічно", "Які ви красиві! @kamaliyaofficial, сукня у Вас просто шикарна! І дуже красива сумка!", "Неймовірна жінка", «ви разом просто ідеальна пара», «які елегантні", "Так притулилася. Це ваш друг?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камалія показала дочок-близнят:"такі кумедні".

Раніше Politeka писала, що Камалія показала, як розважається з чоловіком:"просто вогонь".

A ще Politeka повідомляла, що Камалія вразила моложавим виглядом: "виглядаєш як підліток!".