Відома артистка і модель Камалія, яка є найбагатшою співачкою України через свій шлюб з мільярдером, розповіла, як няня в її будинку не встежила за дитиною.

Як передає Politeka.net, Камалія є відомою українською співачкою і володаркою титулу "Міс Світу". Її прозвали найбагатшою співачкою України через її чоловіка пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Також у Камалії є двоє дочок-близнят Арабелла і Мірабелла.

Так, цього разу співачка прийшла на програму "Зірковий шлях", де розповіла про факти зі свого життя. Вона розповіла, як в її будинку сталася біда. У них працює безліч персоналу, серед них Покоївка, кухар, гувернантка. Однак, кількох людей Камалія вже звільнила через їх недбалість.

"Няня залишила дитину на ліжку в спальні, дитина ще була маленькою, 2 роки десь. І пішла. І дитина впала з ліжка і вибила собі 6 зубів. Це був жах. Дитина вся в крові", - розповіла Камалія.

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