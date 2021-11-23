Известная артистка и модель Камалия, которая является самой богатой певицей Украины из-за своего брака с миллиардером, рассказала, как няня в её доме не уследила за ребенком.

Как передает Politeka.net, Камалия является известной украинской певицей и обладательницей титула "Мисс Мира". Её прозвали самой богатой певицей Украины из-за её мужа пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Также у Камалии есть двое дочерей-близняшек Арабелла и Мирабелла.

Так, на этот раз певица пришла на программу "Зірковий шлях", где рассказала о фактах из своей жизни. Она рассказала, как в её доме произошла беда. У них работает множество персонала, среди них горничные, повар, гувернантка. Однако, нескольких людей Камалия уже уволила из-за их халатности.

"Няня оставила ребенка на кровати в спальне, ребенок еще был маленьким, 2 года где-то. И ушла. И ребенок упал с кровати и выбил себе 6 зубов. Это был ужас. Ребенок весь в крови", — рассказала Камалия.

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