Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик умилила кадрами с фотосессии, которую она на днях устроила для своей семьи – поклонники пришли в восторг.

Как пишет Politeka.net, 40-летняя Ребрик уже начала готовиться к Новому году, устроив незабываемую съемку на новогодних декорациях. Артистка показала поклонникам видео о том, как проходила эта подготовка.

«Backstage #фотосесія», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях звездному семейству оставили массу теплых слов.

«Младшая вся папина!», «Очень классная семья счастья вам», «Шиканая пара и фотосессия в лавандовом цвете супер», «Вы как всегда супер», «Очень хорошо! Как всегда у вас невероятные фото», «Трогательно, до мурашек», «Какие же красивые и гармоничные! Счастья и любви», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий вместе уже больше 10 лет. Вместе они воспитывают двоих дочерей. Их роман завязался во время участия в проекте «Танцы со звездами».

Напомним, что Ребрик записала обращение к украинцам: "Хочу поднять важную тему".

Как сообщала Politeka, Ребрик показала дочерей и красавца мужа: "Ох уж эта Дикая семейка".

Также Politeka писала, что Ребрик с дочерью пустились в пляс: "Сможете повторить?".