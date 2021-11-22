Лілія Ребрик, популярна вітчизняна телеведуча і учасниця шоу "Маска", показала, як проводить час з дочкою, записавши Відео для Instagram.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик популярна ведуча ранкових шоу. Нещодавно зірку покликали в шоу "Маска", де вона стала"феєю". Але Лілію швидко розгадали і зірка покинула шоу. Не забуває Ребрик і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Чи зможете повторити? Коли дочка не дає мамі розслабитися?",- написала Ребрик в новому пості Instagram.

А на відео Лілія разом з малятком танцювали, вивчаючи геометрію. Сім'я посміхалася, демонструючи рухи.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Задивилася на вас дівчата, очей не відірвати", "Розумнички, залипла в ваше відео", "Сто разів переглянула", "Супер, три рази переглянула", "Клас, мега позитивні і красиві", " щаслива мама, щаслива дитина. Супер-сім'я".

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