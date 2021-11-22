Лілія Ребрик, популярна вітчизняна телеведуча і учасниця шоу "Маска", показала, як проводить час з дочкою, записавши Відео для Instagram.
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик популярна ведуча ранкових шоу. Нещодавно зірку покликали в шоу "Маска", де вона стала"феєю". Але Лілію швидко розгадали і зірка покинула шоу. Не забуває Ребрик і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Чи зможете повторити? Коли дочка не дає мамі розслабитися?",- написала Ребрик в новому пості Instagram.
А на відео Лілія разом з малятком танцювали, вивчаючи геометрію. Сім'я посміхалася, демонструючи рухи.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
З'ясувалася причина раптового відходу з життя відомого актора, йому було всього 42: "Міша, прости"
Злату Огневич спантеличили каверзним питанням на "Холостячці": "Я про це навіть не думала"
Батьки травмованого учасника "Танців з зірками" Логая вразили заявою перед півфіналом шоу: "Синку, ти…"
Обірвалося життя російського актора, зірки серіалу "Вороніни": "Прекрасна людина, талановитий артист..."
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Задивилася на вас дівчата, очей не відірвати", "Розумнички, залипла в ваше відео", "Сто разів переглянула", "Супер, три рази переглянула", "Клас, мега позитивні і красиві", " щаслива мама, щаслива дитина. Супер-сім'я".
Нагадаємо, Ребрик засвітила, чим займається за лаштунками вистави з Ірмою Вітовською
А ще Politeka писала, що Лілія Ребрик влаштувала незвичайну фотосесію, показавши Європу в Україні
Також Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик після вильоту з шоу "Маска" зізналася, на що пішла заради проекту