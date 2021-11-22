Лилия Ребрик, популярная отечественная телеведущая и участница шоу "Маска", показала, как проводит время с дочерью, записав видео для Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик популярная ведущая утренних шоу. Недавно звезду позвали в шоу "Маска", где она стала "Феей". Но Лилию быстро разгадали и звезда покинула шоу. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Сможете повторить? Когда дочь не дает маме расслабиться?", - написала Ребрик в новом посте Инстаграм.

А на видео Лилия вместе с малышкой танцевали, изучая геометрию. Семья улыбалась, демонстрируя движения.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Засмотрелась на вас девчули,глаз не оторвать", "Умнички, залипла в ваше видео", "Сто раз пересмотрела", "Супер, три раза пересмотрела", "класс, мега позитивные и красивые", "Счастливая мама, счастливый ребенок. Супер-семья".

Напомним, Ребрик засветила, чем занимается за кулисами спектакля с Ирмой Витовской

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