Лилия Ребрик, популярная отечественная телеведущая и участница шоу "Маска", показала, как проводит время с дочерью, записав видео для Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик популярная ведущая утренних шоу. Недавно звезду позвали в шоу "Маска", где она стала "Феей". Но Лилию быстро разгадали и звезда покинула шоу. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Сможете повторить? Когда дочь не дает маме расслабиться?", - написала Ребрик в новом посте Инстаграм.
А на видео Лилия вместе с малышкой танцевали, изучая геометрию. Семья улыбалась, демонстрируя движения.
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Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Засмотрелась на вас девчули,глаз не оторвать", "Умнички, залипла в ваше видео", "Сто раз пересмотрела", "Супер, три раза пересмотрела", "класс, мега позитивные и красивые", "Счастливая мама, счастливый ребенок. Супер-семья".
Напомним, Ребрик засветила, чем занимается за кулисами спектакля с Ирмой Витовской
А еще Politeka писала, что Лилия Ребрик устроила необычную фотосессию, показав Европу в Украине
Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик после вылета из шоу "Маска" призналась, на что пошла ради проекта