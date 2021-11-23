Лилия Ребрик показала своих дочерей и мужа Андрея Дикого, поделившись фото в Инстаграм на радость Ольги Сумской с украинцами.
Как пишет Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик познакомилась с Андреем Диким во время выступлений на "Танцях з зірками". Пара поженилась и уже воспитывает двоих детей. Лилия не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Лилия была вместе с Андреем и дочерями.
"И в студийной, и у «естественной» фотосессии есть свой шарм! Но главное, что на любой из них – настоящие мы дикая семейка!",- подписала фото Ребрик.
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Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"А распечатывайте только с фотосессий,или и обычные фото??", "Ох уж эта Дикая семейка. Вы - невероятно очаровательны", "Самая красивая ,прекрасная и конечно же самая лучшая семья! Фото бомбические!", "Как красиво! Спасибо, что делитесь уютом!", " Какие вы замечательные".
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