Відома телеведуча Лілія Ребрик записала відеозвернення до шанувальників, в якому розповіла, то роздає подарунки.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Лілія Ребрик опублікувала в своєму Instagram відеозвернення до фанатів, в якому розповіла, що влаштовує конкурс і роздає гроші і смартфон.
У ролику Лілія позує в домашній обстановці, сидячи за столом. Перед камерою вона з'явилася в рожевій сукні-сорочці з незвичайним поясом. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж з червоною помадою.
У ролику Ребрик демонструє пачку доларових купюр і коробку з телефоном, які збирається подарувати комусь із фоловерів. Також вона розповідає про конкурс і його умови, і каже, що хоче зробити когось із підписників щасливим.
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У підписі до публікації телезірка написала: "Друзі, хочу підняти дуже важливу тему! Ми іноді забуваємо, як це робити добро просто так... Я тут вирішила внести в наші сірі будні трохи більше радості, адже мені не потрібні особливі дати, щоб підносити приємні сюрпризи для вас!".
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