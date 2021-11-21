Известная телеведущая Лилия Ребрик записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, то раздает подарки.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram видеообращение к фанатам, в котором рассказала, что устраивает конкурс и раздает деньги и смартфон.

В ролике Лилия позирует в домашней обстановке, сидя за столом. Перед камерой она появилась в розовом платье-рубашке с необычным поясом. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж с красной помадой.

В ролике Ребрик демонстрирует пачку долларовых купюр и коробку с телефоном, которые собирается подарить кому-то из фолловеров. Также она рассказывает о конкурсе и его условиях, и говорит, что хочет сделать кого-то из подписчиков счастливым.

В подписи к публикации телезвезда написала: "Друзья, хочу поднять очень важную тему! Мы иногда забываем, как это делать добро просто так… Я здесь решила внести в наши серые будни чуть больше радости, ведь мне не нужны особые даты, чтобы преподносить приятные сюрпризы для вас!".

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