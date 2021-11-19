Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая пряталась за маской Феи на телешоу "Маска", подідлилася фотографией из особого города.
Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия Ребрик с 2017 года ведет программу "Утро с Украиной". Также, недавно ее раскрыли на телешоу "Маска" под образом Феи.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Лилия Ребрик показала фотографию, сделанную в Праге.
"Обожаю Чехию! И моя особая любовь-Прага ❤! Очень кинематографичный, уютный и романтичный город! Город, куда бы я бесстрашно отправила учиться детей, потому что во-первых он близко, а во-вторых... опять же-настолько красивое! Я в детстве и мечтать об учебе за границей не могла, хорошо, что в наши времена это уже мечты, которые могут стать реальностью», - рассказала артистка.
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Также она добавила, что в Чехии иностранцы могут учиться бесплатно в государственных вузах, если сдадут вступительные экзамены.
Пользователи сети не оставили артистку без комплиментов. "Вы такая красивая здесь", "Супер красивая", - писали в комментариях.
Отреагировала на пост и жена хореографа Влада Ямы Лилиана.
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