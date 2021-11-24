Известная певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является подругой и кумой Дзидзьо, удивила украинок необычным советом, лежа в кровати.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя Оля Цибульская отличается особенным чувством юмора. Она часто веселит своих поклонников в сторис, а также во время шоу, которое вместе с Виталием Козловским ведет на одном из музыкальных каналов.

В этот раз Цибульская решила прокомментировать первый снег. Она развалилась в кровати и решила дать украинкам необычный совет.

«Слушайте, сегодня идеальный вечер, чтобы написать бывшим дурацкую смс-ку: «С первым снегом». Написали или нет?», - подшутила артистка над поклонницами.

Отметим, что сама Цибульская уже несколько лет в счастливом браке и воспитывает сына Нестора. Правда, своего мужа артистка предпочитает не показывать публике. Тем временем, звезде постоянно приписывают романы с известными мужчинами. Так, во время развода ее друга Дзидзьо Ольгу не раз упрекали в том, что она была одной из причин развода звездной пары.

Напомним, что Оля Цибульская в обнимку с Горбуновым удивила признанием: «Волновалась очень».

Как сообщала Politeka, Цибульская рассказала об особенном опыте: "Адреналин такой, что…".

Также Politeka писала, что Цибульская показала, как ее кум Дзидзьо выглядел до популярности: "Совершенно не узнать".