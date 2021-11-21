Оля Цибульська, кума Дзідзьо (Михайла Хоми), здалася разом з артистом на архівній фотографії, здивувавши фанатів в Instagram.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська є популярною вітчизняною співачкою. Зірка стала кумою Дзідзьо, коли разом з ним хрестила дитину знайомою. І ось, Оля вирішила привітати свого кума, опублікувавши фото в соціальній мережі Instagram.

На новому фото Оля і Михайло були набагато молодші. У Хоми не було бороди і він був з коротким волоссям. Пара стояла на вулиці взимку, обіймаючись для фотографії.

"З днем народження, Кум.

Цей хлопець на фотці багато мріяв і ти його не підводиш", - написала Ольга.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Які молоді-зелені. Класні", " який це рік?"," З Днем народження Михайло. Оля, з іменинником", "такі юні", "та ти що, ось фоточка, ну Дзідзьо добре змінився, а Оля немов не дуже змінилася", "Видно що фото старе, у Михайла очі червоні, тоді такі фото були у всіх", "абсолютно не впізнати його".

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