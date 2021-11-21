Відома співачка Оля Цибульська показала себе після концерту в несподіваному вигляді і зробила зізнання про своє самопочуття в цей момент.

Як пише Politeka.net, популярна виконавиця і кума музиканта Дзідзьо поділилася відвертим зізнанням у своєму Instagram. Увечері 21 листопада Цибульська виступила з власним концертом.

Співачка показала, як розслабляється після цього. На опублікованих кадрах можна було побачити, як Оля лежить в ліжку абсолютно без одягу.

"Концерт - це щось особливе. Це щось таке, що дає енергію...я сподіваюся, і мені, і вам. Спасибі всім, хто був сьогодні", - вимовила Цибульська.

Вона також зізналася, що ще не до кінця розслабилася після виступу.

"Адреналін такий, що тремтять руки", - написала співачка.

Крім того, Цибульська показала, що надихає її після подібних виступів.

"Фейсбук нагадав мені фотку, від якої захотілося пішки йти додому", - вимовила співачка і показала те саме фото. На знімку зображений момент, коли її маленький син її цілує.

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