Маленькая дочь известной певицы Ани Лорак привлекла к себе внимание, покрасовавшись перед камерой модной стрижкой и домашним образом.

Как известно, у Ани Лорак есть единственная дочь – 10-летняя Соня. Певица родила ее в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара несколько лет назад разошлась из-за измены Мурата, и теперь Соня живет вдвоем с мамой.

Девочка уже активно ведет свою страничку в Инстаграм, где публикует новые фото и видео. На некоторых кадрах она явно пытается подражать более взрослым блогершам.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Соня решила поделиться с подписчиками своим домашним фото. На снимке девочка позировала прямо перед камерой. Ранее она отказалась от длинных волос ради стильной короткой стрижки, а недавно осветлила две пряди у лица, тем самым сделав свой образ ярче. На фото ее прическу можно было рассмотреть вблизи.

Соня была одета в ярко-зеленый кардиган, который эффектно подчеркивал ее внешность. За спиной у девочки виднелась большая вывеска с надписью «Модный приговор».

Подписчики Сони отреагировали на ее пост.

«Ого, модный приговор!», «Моя Соня! Скидывай больше фото», «София вау какая ты красивая!», «дайте девочке побыть ребенком!», - пишут люди.

Напомним, 10-летняя дочь Ани Лорак устроила дома недетские танцы в халате.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак рассказала, как закаляла характер, показав себя совсем юной.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Ани Лорак после маникюра взялась за эксперименты с волосами.