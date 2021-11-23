Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, покорила миллионы фанатов, которые иногда вспоминают, с чего та начинала карьеру и какой была.

Популярная артистка начинала свой творческий путь еще в 90-х, передает Politeka.net. Свой первый контракт артистка заключила в 14 лет.

Чтобы завоевать любовь публики, Ани Лорак пришлось преодолеть нелегкий путь. В Сети нередко вспоминают о прошлом певицы, но в этот раз она сама решила опубликовать пост, посвященный ее юным годам. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах была запечатлена юная Ани Лорак в сравнении, какая она сегодня.

В посте артистка рассказала о том, как ей нелегко приходилось на начальном этапе карьеры, но это ее не сломало.

"Спустя время, я могу сказать: Да, я стала сильней💥 Сейчас я хочу поддержать всех, чей жизненный путь не был простым", - написала звезда, предложив в комментариях написать свои истории становления.

"Горжусь тобой, моя девочка! Только так❤️🙌", "вы такая сильная🙏🏻 гордимся вами!", "Вы самая лучшая 🙌 Мы очень Вами гордимся и любим ❤️", "Ваша история восхищает. Каролина, спасибо, за любовь и искренность ❤️❤️", "Было всё как говорится, и трудности и падения и Меладзе! 😂", - написали пользователи сети.

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