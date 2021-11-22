Дочь известной артистки Ани Лорак 10-летняя Соня после маникюра, сделала новую прическу и показала, как выглядит.
Как передает Politeka.net, Соня Налчаджиоглу является 10-летней дочерью известной певицы Ани Лорак. Как известно, артистка некоторое время была в браке со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Однако, недавно они развелись и дочка осталась жить с мамой.
Так, на этот раз дочь Ани Лорак опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает, как изменила цвет волос. Соня Налчаджиоглу решилась покрасить передние пряди волос в белый цвет.
Также, она показала, как выглядит её лицо под фильтрами.
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Пользователи сети оставили несколько комментариев под видео дочери Лорак: "Да уж", "Вот уже копия то Налчаджиоглу", "Турецкий базар", "Красотка".
Напомним, что недавно дочь Лорак отправлялась делать маникюр.
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