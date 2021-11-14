Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который сделал предложение своей новой девушке, продолжает скрывать свои отношения, чтобы избежать лишнего внимания.

Лилия работает визажистом в Киеве, воспитывает маленькую дочь и везет Инстаграм, не рассказывая о личной жизни. При этом она не комментирует свои отношения, лишь изредка показывая кадры с избранником.

Недавно Лилия поделила новым кадром, позируя перед зеркалом и демонстрируя свой лук. Примечательно, что ее также часто сравнивают с Каролиной и подмечают, что образы очень похожи.

Без подобных обещаний не обошлось и после того, как Лилия опубликовала кадр с Муратом:

«Вы очень красивая девушка; Как и с Каролиной 10 лет назад 😂; Лорак лучшая😍; С Каролиной тоже есть такое фото; Жалко что он не с Каролиной; А с ней долго не будет; А мне вот интересно...почему он такую красивую девушку , свою невесту , не выкладывает на своем аккаунте ..боится , сглазят?!?; Такие фото нужно чтоб мужчина у себя выставлял; Ой,а я такое фото уже видела,только там Мурат с Каролиной; Он любит дальше Каролину».

После развода Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу их дочь София осталась жить с мамой в России, поэтому видится с ней он не так часто. Однако недавно девочка познакомилась с будущей мачехой и даже провела отдых вместе с ней в Карпатах.

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