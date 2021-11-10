Известная певица Ани Лорак поделилась ярким фото в соцсети и заинтриговала поклонников важным событием – премьерой альбома.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая после развода с мужем окончательно перебралась в Москву, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети очаровательным снимком, а в подписи к нему подогрела ожидание фанатов перед выходом ее нового альбома.

На новой фотографии Ани запечатлена в синей локации с мягким синим светом. Перед камерой она появилась в узком черном платье, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру и упругие прелести. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, в ушах массивные серебристые серьги, а на лице легкий макияж.

В подпсии к публикации Лорак написала: "Волнение, предвкушение, трепет… Вот что я испытываю в ожидании премьеры альбома #ЯЖИВА. Но я знаю, что вы со мной, поэтому вместе считаем часы до встречи с новой музыкой. Какую песню ждете больше всего?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами, и рассказывая, как ждут премьеру.

Напомним, Экс-муж Лорак с их десятилетней дочкой снова засобирался в путешествие: кадры.

Как сообщала Politeka, Дочь Ани Лорак на отдыхе с отцом и его невестой повторила образ своей мамы: "Всем привет".

Также Politeka писала, что Ани Лорак после долгого "молчания" объявилась с новостями: "Давно не было".