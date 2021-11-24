Украинская певица SHADU показала, как косметологическая процедура изуродовала ее лицо и лишила возможности нормально есть и спать.

Как пишет Politeka.net, своей бедой Ксения Шадурская (настоящее имя певицы) поделилась в Инстаграм.

Она рассказала, что всегда хотела избавиться от больших впадин под глазами с синюшным оттенком кожи. Для этого певица обратилась к врачу-косметологу. В прошедшую пятницу она прошла необходимую процедуру, однако так пошла не по плану.

«У меня аллергическая реакция! Такое иногда бывает!... С субботы я с жутким отёком на лице! Та шо тут говорить, это полный пи$$$ец, сами видите! Три дня мне сложно есть, мне тяжело спать и пить! Два дня меня спасает только Нимесил», - рассказала артистка.

Она поделилась своими фотографиями, на которых раскрыла масштабы проблемы. На снимках можно увидеть, что лицо певицы сильно распухло и стало непропорциональным, а под глазами образовались большие красные отеки.

SHADU призналась, что ее состояние пока оставляет желать лучшего.

«Мне очень страшно, оооооочень! Ужасные мысли лезут в голову …. Я потею, ору на всех, плачу…», - рассказала певица.

Она добавила, что остается на связи с доктором и работает над решением проблемы. По словам врача, отек должен сойти в течение недели.

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